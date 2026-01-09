Sirohi News: आबूरोड में दुबई पासपोर्ट के साथ पकड़े गए युवक हाई वोल्टेज ड्रामा, नग्न अवस्था में अस्पताल से भागा

युवक से पूछताछ करते पुलिस अधिकारी। फोटो: पत्रिका
सिरोही। पुलिस ने आबूरोड के आकराभट्टा सरकारी अस्पताल और पास में एक समाज भवन में नग्न अवस्था में धमाल बचाते और तोड़फोड़ का प्रयास करते एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। युवक को आबूरोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रैफर किया। जहां उसके पास तीन मोबाइल, लैपटॉप, दुबई की सिम और पासपोर्ट मिला। जिससे प्रथमदृष्टया संदिग्ध लगने पर जिले के पुलिस अधिकारियों और विभिन्न जांच एजेंसियों ने सिरोही अस्पताल में उससे गहनता से पूछताछ की।
युवक गुरुवार सुबह ट्रेन से आबूरोड स्टेशन पर उतरा। उसके पास टिकट भी नहीं था। उसके मानसिक रूप से परेशान व उसकी हरकतों को देख लोगों ने उसे एंबुलेंस से उप जिला चिकित्सालय भेजा। जहां हल्ला मचाने लगा। वह हिंदी बोल रहा था, लेकिन जुबान पर नियंत्रण नहीं था। इसके कारण चिकित्साकर्मी उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे।
प्राथमिक उपचार के बाद वह अचानक अस्पताल से भाग गया। फिर माउंट आबू मार्ग पर जाट समाज पहुंचा। यहां नग्न अवस्था में भवन का मुख्य गेट खोलकर अंदर घुस गया। उसने ऑफिस में लगा एलईडी टीवी नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी फ्रेम टूट गई। काउंटर व अन्य सामान को धकेलकर इधर-उधर कर दिया। पास में एक निर्माणाधीन भवन के गेट को खोलने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे कपड़े पहनाए। सूचना पर सदर थाना पुलिस उसे पकड़कर वापस अस्पताल ले आई। यहां से उसे सिरोही रैफर किया। डॉ. रौनक माथुर ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसे प्राथमिक उपचार देकर सिरोही रैफर किया।
आरोपी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर आया था। पूछताछ में उसने बिहार जाना बताया, जबकि वह मुंबई जा रहा था। इससे अधिकारियों का शक गहरा गया। हालांकि जांच में युवक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात सामने आने पर उसे उपचार के लिए उदयपुर अस्पताल रैफर किया है।
पुलिस के अनुसार युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और मुंबई रहता है। इससे पहले वह दो साल दुबई भी रहा है, वहां उसने नौकरी की थी। उसके पास वहां का पासपोर्ट और मिला है। दस्तावेजों में नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी लिखा था।
संदिग्ध नजर आने पर सिरोही में डीएसपी मुकेश चौधरी, थानाधिकारी कैलाशदान, रेलवे पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने युवक से गहनता से पूछताछ की, लेकिन वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई और भाई भी अलग रहता है। ऐसे में पुलिस उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का अनुमान लगा रही है। फिलहाल उसे जांच व उपचार के लिए उदयपुर भेजा है।
युवक के पास तीन मोबाइल, लैपटॉप, दुबई का पासपोर्ट मिला है। संदिग्ध लगने पर युवक से पूछताछ की तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लगा। इस पर उसे इलाज के लिए उदयपुर रैफर किया गया है।
-मुकेश चौधरी, डीएसपी, सिरोही
