Sirohi News: आबूरोड में दुबई पासपोर्ट के साथ पकड़े गए युवक हाई वोल्टेज ड्रामा, नग्न अवस्था में अस्पताल से भागा

प्राथमिक उपचार के बाद वह अचानक अस्पताल से भाग गया। फिर माउंट आबू मार्ग पर जाट समाज पहुंचा। यहां नग्न अवस्था में भवन का मुख्य गेट खोलकर अंदर घुस गया। उसने ऑफिस में लगा एलईडी टीवी नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी फ्रेम टूट गई। काउंटर व अन्य सामान को धकेलकर इधर-उधर कर दिया। पास में एक निर्माणाधीन भवन के गेट को खोलने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे कपड़े पहनाए। सूचना पर सदर थाना पुलिस उसे पकड़कर वापस अस्पताल ले आई। यहां से उसे सिरोही रैफर किया। डॉ. रौनक माथुर ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसे प्राथमिक उपचार देकर सिरोही रैफर किया।