Sirohi: आपकी बेटी को भी मिल सकता है 75 हजार रुपए का पुरस्कार, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 जनवरी तक का समय

इस पुरस्कार में कक्षा 8वीं की बालिकाओं को 25 हजार रुपए, कक्षा 10वीं की बालिकाओं को 50 हजार रुपए तथा कक्षा 12वीं की बालिकाओं को 75 हजार रुपए की राशि जन आधार इंटीग्रेशन के माध्यम से डीबीटी के जरिए प्रदान की जाएगी। पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव संबंधित संस्था प्रधान अपने लॉगिन से बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पर 8 जनवरी तक ऑनलाइन लॉक करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा मुख्यालय स्तर से 10 जनवरी तक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा।