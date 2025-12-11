सरकारी स्कूलों की 83,783 कक्षाएं जर्जर हाल में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायकों को लिखा ये पत्र

जारी डेटा के अनुसार 2 लाख 19,902 कक्षाओं और 29,753 शौचालयों को मरम्मत की जरूरत है। दिलावर ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर अपने विधायक कोष का 20% हिस्सा स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए देने का अनुरोध किया। झालावाड़ हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि ‘विधायक शिक्षा का साथी योजना’ के तहत हर वर्ष विधायक कोष का 20% हिस्सा सरकारी स्कूल भवनों पर खर्च किया जाएगा।