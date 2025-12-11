11 दिसंबर 2025,

झालावाड़

सरकारी स्कूलों की 83,783 कक्षाएं जर्जर हाल में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधायकों को लिखा ये पत्र

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक होती जा रही है। राज्यभर में 3,768 स्कूलों की पूरी इमारतें और 83,783 कक्षाएं जर्जर पाई जाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से मरम्मत और सुधार का रोडमैप मांगा है।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 11, 2025

Jhalawar-School

झालावाड़ के जर्जर स्कूल की फाइल फोटो: पत्रिका

Govt School Building Dilapidated Report: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की गंभीर हालत को उजागर किया है। राजस्थान में कुल लगभग 65,000 सरकारी स्कूल हैं। विभाग द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया कि 3,768 सरकारी स्कूलों की पूरी इमारतें, 83,783 कक्षाएं और 16,765 शौचालय जर्जर अवस्था में हैं।

विधायकों से मांगा 20% हिस्सा

जारी डेटा के अनुसार 2 लाख 19,902 कक्षाओं और 29,753 शौचालयों को मरम्मत की जरूरत है। दिलावर ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर अपने विधायक कोष का 20% हिस्सा स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए देने का अनुरोध किया। झालावाड़ हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि ‘विधायक शिक्षा का साथी योजना’ के तहत हर वर्ष विधायक कोष का 20% हिस्सा सरकारी स्कूल भवनों पर खर्च किया जाएगा।

झालावाड़ में 7 बच्चों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल भवन ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 21 घायल हुए थे, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों का सर्वे कराने के आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार

2 दिसंबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर राजस्थान सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार बार-बार समय मांग रही है और अब तक सुधार की विस्तृत रोडमैप रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

