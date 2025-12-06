Rajasthan: संतरों से भरा ट्रक पलटा तो हाइवे पर मच गई लूट, कट्टों में भर-भरकर घर ले भागे लोग

पुलिस चालक की खोज में आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि चालक हादसे के दौरान घायल हुआ या फिर भय के कारण मौके से भाग गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात धीमा हो गया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वाहनों को क्रमवार निकालकर स्थिति सामान्य की गई।