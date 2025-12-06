Rajasthan: संतरों से भरा ट्रक पलटा तो हाइवे पर मच गई लूट, कट्टों में भर-भरकर घर ले भागे लोग

पलटा संतरे से भरा ट्रक (फोटो: पत्रिका)
Orange Loaded Truck Overturned: कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे दरा के निकट मुकन्दरा अभयारण्य के गेट नंबर एक के समीप घुमाव पर संतरे से भरा एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया।
घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक पलटने के बाद सड़क पर बड़ी मात्रा में संतरों से भरी कैरेट और ढेरों फल बिखर गए। इस बीच आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते मौके पर भीड़ लग गई।
भीड़ में शामिल कई लोगों ने सड़क पर फैले संतरों को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क किनारे अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया था।
सूचना मिलने पर कनवास पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर व्यवस्था को संभाला। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाइश कर ट्रक के आसपास से हटाया और सड़क पर बिखरे संतरों को हटवाना शुरू किया, ताकि यातायात सुचारू रखा जा सके। पुलिस ने यात्रियों को सावधानीपूर्वक वाहन निकालने के निर्देश दिए।
पुलिस कांस्टेबल कैलाश चौधरी ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही ट्रक मालिक से संपर्क करने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि ट्रक झालावाड़ की ओर से संतरे की कैरेट लेकर आ रहा था। घुमाव पर संतुलन बिगड़ने से वाहन पलट गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे वाले मोड़ पर पहले भी कई बार वाहन अनियंत्रित होकर पलट चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस घुमाव पर सुरक्षा चिह्न बढ़ाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की, ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लग सके।
पुलिस चालक की खोज में आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि चालक हादसे के दौरान घायल हुआ या फिर भय के कारण मौके से भाग गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात धीमा हो गया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वाहनों को क्रमवार निकालकर स्थिति सामान्य की गई।
