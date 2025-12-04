भीलवाड़ा की सड़कों पर नए साल से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, इन रूटों पर गांव से शहर तक मिलेगा आरामदायक सफर

निगम की यह दोनों बहुप्रतिक्षित योजना जनवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है। बसों के रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के विस्तार एवं बढ़ती आबादी को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।