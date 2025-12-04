भीलवाड़ा की सड़कों पर नए साल से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, इन रूटों पर गांव से शहर तक मिलेगा आरामदायक सफर

Bhilwara Electric Bus (Patrika File Photo)
Bhilwara Electric Bus: भीलवाड़ा: नगर निगम ने हाईटेक सफाई व्यवस्था नए साल में शुरू करने के साथ ही शहर से गांव तक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की तैयारी कर ली है। ये बसें नीले रंग की होंगी। साथ ही इनमें एसी और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे।
निगम की यह दोनों बहुप्रतिक्षित योजना जनवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है। बसों के रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के विस्तार एवं बढ़ती आबादी को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।
बसों के संचालन के लिए शहर में रिंग रोड पर भाजपा कार्यालय के निकट एवं टंकी के बालाजी के सामने करीब 11 करोड़ की लागत से ई-बस डिपो का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भी 50 इलेक्ट्रिक बसें मिल रही हैं। यहां डिपो पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।
अधिशासी अभियंता पूजा गोयल की टीम संपूर्ण व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। सभी बसों का टेस्ट होगा, सबसे पहले एक बस डेमो के लिए चलाई जाएगी। सभी रूट क्लीयर हो चुके हैं। बस डिपो के लिए नगर विकास न्यास ने 16,742 वर्ग मीटर जमीन दी है।
नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शहरी बाशिंदों को शहर के साथ ही आसपास के गांवों में जाने के लिए निगम ई-बस सेवा का संचालन कर रहा है। बसों का किराया सामान्य रहेगा। बसें प्रतिदिन 180 से दो सौ किलोमीटर तक चलेंगी।
यहां से यहां तक चलेंगी ई-बसें
शहर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 ई-बस सेवा का संचालन जनवरी 2026 में शुरू किया जाएगा। रूट तय हो चुके, ई-स्टेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिविल कार्य रूडसिको के माध्यम से किया जा रहा।
जसमीत सिंह संधू, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18 रूट पर सर्वे के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। यह सर्वे रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को भेजी जाएगी, मुख्यालय से ही रूट को हरी झंडी मिल सकेगी।
-आरके चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग