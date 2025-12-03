ओपन बोर्ड: 3 केंद्रों पर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, सर्दियों की छुट्टियों में भी रहेगी ‘गुरुजी की ड्यूटी

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10वीं-12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर 100 जबकि जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेंगी। ओपन बोर्ड की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 41 जिला मुख्यालयों के अलावा तहसील मुख्यालयों पर भी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस साल स्टेट ओपन बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए काफी पेपर सर्दियों की छुट्टियों में रखे गए हैं। ऐसे में जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षक ड्यूटियों के कारण उपार्जित अवकाश का भुगतान भी करना पड़ेगा। परीक्षा के लिए तीन सेंटर बनाए गए है। इनमें भीलवाड़ा शहर में प्रताप नगर स्कूल तथा लेबर कॉलोनी स्कूल शामिल हैं। जबकि शाहपुरा के पीएमश्री विद्यालय को सेंटर बनाया गया है।