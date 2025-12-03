ओपन बोर्ड: 3 केंद्रों पर होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा, सर्दियों की छुट्टियों में भी रहेगी ‘गुरुजी की ड्यूटी

Open Board: 10th-12th exams begin December 5th
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की 10वीं-12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर 100 जबकि जिले में 3 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेंगी। ओपन बोर्ड की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 41 जिला मुख्यालयों के अलावा तहसील मुख्यालयों पर भी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस साल स्टेट ओपन बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए काफी पेपर सर्दियों की छुट्टियों में रखे गए हैं। ऐसे में जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षक ड्यूटियों के कारण उपार्जित अवकाश का भुगतान भी करना पड़ेगा। परीक्षा के लिए तीन सेंटर बनाए गए है। इनमें भीलवाड़ा शहर में प्रताप नगर स्कूल तथा लेबर कॉलोनी स्कूल शामिल हैं। जबकि शाहपुरा के पीएमश्री विद्यालय को सेंटर बनाया गया है।
दसवीं कक्षा के लिए 4 दिसंबर को सिंधी/पंजाबी, 5 को उर्दू/राजस्थानी, 6 को संस्कृत, 13 को अर्थशास्त्र, 22 को मनोविज्ञान, 23 को सामाजिक विज्ञान, 24 को गणित, 29 को अंग्रेज़ी, 30 को भारतीय सांस्कृतिक व विरासत, 31 को गृह विज्ञान, 1 जनवरी को हिन्दी, 2 को डाटा एंट्री, 3 तीन को चित्रकला, 5 को विज्ञान और छह तारीख़ को व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा होगी।
उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए परीक्षा के पहले दिन 4 दिसंबर को हिन्दी, 5 को चित्रकला, 6 को इतिहास, 13 को गृहविज्ञान, 22 को अंग्रेज़ी, 23 को भूगोल, 24 को भौतिकी, 29 को राजनीतिक विज्ञान, 30 को समाज शास्त्र, 31 को पर्यावरण विज्ञान, 1 जनवरी को रसायन विज्ञान और कृषि रसायन, 2 को डाटा एंट्री, 3 को जीवविज्ञान, 5 को व्यवसाय अध्ययन, 6 को मनोविज्ञान, 7 को हिन्दी साहित्य, 8 को अर्थशास्त्र, 9 को गणित, 10 को अंग्रेज़ी साहित्य, 13 को कंप्यूटर विज्ञान, 15 को लेखाशास्त्र और कृषि विज्ञान, 16 को उर्दू/संस्कृत/ सिंधी और 17 को कृषि जीव विज्ञान विषय का पेपर होगा।
ओपन बोर्ड की पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र आरएसओएस वेबसाइट या विद्यार्थी अपनी एसएसओ आईडी से डाऊनलोड कर सकतें हैं। प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां 4 दिसंबर से 17 जनवरी के मध्य परीक्षा केंद्र के स्तर पर ही निर्धारित की जाएंगी। पेपर के दिन एडमिट कार्ड के साथ फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा।
- राजेन्द्र प्रसाद गग्गड़, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) मुख्यालय भीलवाड़ा
