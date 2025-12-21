“संडे ऑन साइकिल” थीम पर निकली साइकिल रैली

Cycle rally on the theme "Sunday on Cycle"
"फिट इंडिया–फिट भीलवाड़ा" अभियान के तहत रविवार को जिला प्रशासन एवं भीलवाड़ा साइकिल क्लब के संयुक्त तत्वावधान में "संडे ऑन साइकिल डे" अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने एवं दैनिक जीवन में साइकिल को शामिल करने के लिए प्रेरित करना रहा। क्लब प्रभारी अरुण संतोष मुछाल ने बताया कि रैली को रविवार सुबह 8:30 बजे जिला कलक्ट्रेट कार्यालय से सांंसद दामोदर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एमएलवी कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने “फिट इंडिया, फिट भीलवाड़ा” एवं “फिटनेस की डोज, आधा घंटा साइकिल रोज” जैसे नारों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं साइकिलिंग के महत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर भीलवाड़ा साइकिल क्लब के सदस्य बाबूलाल जाजू, अरुण संतोष मुछाल, मदन खटोड़, सुरेश बंब, मुकेश सामरिया, मुकेश कुमावत, राजकुमार अजमेरा, गौरव नागपाल, कृष्ण गोपाल जाखेटिया, प्रतीक ईनाणी, दिनेश भट्ट, सत्यनारायण राठी, जन्मेजयदेव सिंह खंगारोत, इकबाल सिंह, हेमेंद्र कौशिक, डॉ.फरियाद मोहम्मद, मंजू छिपा, सोम शर्मा अनेक साइकिल प्रेमी उपस्थित रहे।
