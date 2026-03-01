कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे ‘होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड’ और सीबीए रिपोर्ट

परिषद के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंत में विद्यार्थियों का समग्र रूप से आकलन किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 और 4 की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रिंटिंग के माध्यम से सीबीए रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। यह कार्ड पुराने रिपोर्ट कार्ड्स से बिल्कुल अलग है। यह सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय में की गई विभिन्न गतिविधियों के समग्र रूप से आकलन पर आधारित होगा। इसमें बच्चे के शैक्षिक विकास के साथ उसके व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों के विकास को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। इस पूरी कवायद को धरातल पर उतारने के लिए परिषद की ओर से 5 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिलों को जारी कर दी गई है और राशि शीघ्र ही हस्तांतरित की जा रही है।