14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे ‘होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड’ और सीबीए रिपोर्ट

कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे 'होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड' और सीबीए रिपोर्ट

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 14, 2026

Students from Classes 1 to 4 will now receive a 'Holistic Progress Card' and CBA report.

कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे 'होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड' और सीबीए रिपोर्ट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के मूल्यांकन का तरीका अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, अब विद्यार्थियों को पारंपरिक मार्कशीट की जगह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को इसके विस्तृत आदेश जारी कर दिए। यह कार्ड बच्चों की केवल रटंत विद्या का नहीं, बल्कि साल र की गतिविधियों, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल का आईना होगा।परिषद के उपायुक्त (द्वितीय) संतोष कुमार मीणा की ओर से सभी जिलों के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों (समग्र शिक्षा) को निर्देश जारी किए हैं।

कक्षावार यूं होगी व्यवस्था

परिषद के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंत में विद्यार्थियों का समग्र रूप से आकलन किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 और 4 की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रिंटिंग के माध्यम से सीबीए रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। यह कार्ड पुराने रिपोर्ट कार्ड्स से बिल्कुल अलग है। यह सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय में की गई विभिन्न गतिविधियों के समग्र रूप से आकलन पर आधारित होगा। इसमें बच्चे के शैक्षिक विकास के साथ उसके व्यक्तिगत और सामाजिक कौशलों के विकास को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। इस पूरी कवायद को धरातल पर उतारने के लिए परिषद की ओर से 5 रुपए प्रति विद्यार्थी की दर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिलों को जारी कर दी गई है और राशि शीघ्र ही हस्तांतरित की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे ‘होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड’ और सीबीए रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, जानिए इसकी वजह

Rajasthan Board Exams, Class 5 Board Result 2026, Class 8 Board Result 2026, Rajasthan Education Department, Answer Sheet Evaluation, Online Marks Entry, DIET Rajasthan, CBEO Rajasthan, Bhilwara Education News, Rajasthan School Exams, Board Exam Result Update, Rajasthan Exam Evaluation Process, Rajasthan Education News, School Education Rajasthan, Rajasthan Board Result Update
भीलवाड़ा

LPG Gas Crisis: भीलवाड़ा पर ‘गैस संकट’ की मार: 1.25 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट, राजस्थान सरकार से गुहार

bhilwaya cloth industry
भीलवाड़ा

नेहरू विहार में गर्भवती महिलाओं को दी जानकारी

Information given to pregnant women in Nehru Vihar
भीलवाड़ा

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का हुआ संगम, समस्याओं पर किया मंथन

Retired police officers met and discussed problems.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा डेयरी का कीर्तिमान पर बैठक

Meeting on the record of Bhilwara Dairy
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.