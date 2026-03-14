LPG Gas Crisis: भीलवाड़ा पर ‘गैस संकट’ की मार: 1.25 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट, राजस्थान सरकार से गुहार

प्रोसेसिंग इकाइयां भीलवाड़ा के औद्योगिक तंत्र की रीढ़ हैं। इनसे बुनाई (विविंग), धागा आपूर्ति, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान जुड़े हैं। एक इकाई बंद होने का मतलब है पूरी सप्लाई चेन का टूटना। उद्योगपतियों ने राजस्थान सरकार और संबंधित विभागों को पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। मांग की गई है कि तेल विपणन कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता कर भीलवाड़ा के लिए एलपीजी का विशेष कोटा या निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।