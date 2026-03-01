नेहरू विहार में गर्भवती महिलाओं को दी जानकारी

जिला समन्वयक सरोजना व्यास ने ओजस्वी संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं को आदर्श दिनचर्या, गर्भ संवाद और सात्विक खान-पान का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एक महिला की गोद भराई भी की गई। महिलाओं को 'मां की पाठशाला' ऐप डाउनलोड कराकर डिजिटल माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्या आचार्य, स्नेह लता त्रिपाठी, एएनएम रुखसाना, इंदिरा, सुनीता, आशा और प्रियंका खटीक ने सक्रिय सहयोग किया।