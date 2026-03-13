Sikar: बुकिंग के बाद भी उपभोक्ता को नहीं मिल रहे LPG गैस सिलेंडर, जानिए ग्रामीणों क्षेत्रों के हालात

कोचिंग हब सीकर में हर कोचिंग में हजारों विद्यार्थी हॉस्टल्स में रह रहे हैं। वहीं हजारों विद्यार्थी अपने पैरेंट्स के साथ किराए पर मकान व फ्लेट लेकर रह रहे हैं। चूंकि वे दूर दराज के जिलों व राज्यों से हैं, ऐसे में वे पांच किलो के घरेलू, कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इन सिलेंडरों की मारामारी होने के साथ ही रेट भी अधिक बढ़ गई है। जिससे किराए पर मकान लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले माता-पिता भी गैस की किल्लत से परेशान हैं।