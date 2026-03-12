Good News: राजस्थान में यहां फोरलेन को भी मिली मंजूरी, 13 करोड़ से बनेगा 4.5 KM हाईवे

कोटपूतली-कुचामन मेगा हाइवे की दस मीटर चौड़ाई बढ़ाने के लिए 70.42 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन टेंडर 57.23 करोड़ में ही छूटने से विभाग को लगभग 13 करोड़ की सीधी बचत हुई। ऐसे में आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सुमित गढ़वाल ने 13 करोड़ से सीकर-पिपराली मार्ग को फोरलेन करने का प्रस्ताव भिजवाया।