Good News: राजस्थान में यहां फोरलेन को भी मिली मंजूरी, 13 करोड़ से बनेगा 4.5 KM हाईवे

फोटो: पत्रिका
Sikar-Piprali Four-Lane: सीकरवासियों के लिए राहतभरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद सीकर-पिपराली मार्ग की फोरलेन होने की राहें खुल गई है। राज्य सरकार ने सीकर-पिपराली मार्ग को फोरलेन करने की स्वीकृति बुधवार को जारी कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द निविदा जारी की जाएगी।
सीकर-पिपराली मार्ग के फोरलेन होने से एज्युकेशन जोन को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 17 जनवरी के अंक में सीकर-पिपराली मार्ग के फोरलेन होने का मुद्दा उठाया था। इस मार्ग के फोरलेन होने से सड़क हादसों में भी कमी आ सकेगी।
कोटपूतली-कुचामन मेगा हाइवे की दस मीटर चौड़ाई बढ़ाने के लिए 70.42 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन टेंडर 57.23 करोड़ में ही छूटने से विभाग को लगभग 13 करोड़ की सीधी बचत हुई। ऐसे में आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सुमित गढ़वाल ने 13 करोड़ से सीकर-पिपराली मार्ग को फोरलेन करने का प्रस्ताव भिजवाया।
राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं आने की वजह से विभाग ने इसको मंजूरी दे दी। अब सीकर से पिपराली मार्ग पर 13 करोड़ से साढ़े चार किलोमीटर हाइवे का निर्माण होगा। वहीं पुरानी एजेंसी की तरफ से साढ़े तीन किलोमीटर में रिमेनिंग कार्य के तहत काम किया जाएगा।
सीकर-पिपराली मार्ग के फोरलेन करने के प्रस्ताव को मुख्यालय से हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द निविदा जारी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। कोटपूतली-कुचामन मेगा हाइवे की चौड़ाई बढ़ाने का काम इसी साल पूरा होगा।
सुमित गढ़वाल, सहायक अभियंता, आरएसआरडीसी
