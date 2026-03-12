गर्मी की दस्तक के साथ खट्टा हुआ बाजार, नींबू ने भरी उड़ान

सीकर. गर्मी के सीजन ताजगी और स्फूर्ति देने में अहम भूमिका रखने वाले नींबू ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। हाल यह है कि नींबू के थोक भाव अनार, संतरा जैसे कई फलों के भावों को मात देने लगे हैं। रही सही कसर बाजार में नींबू की आवक कम होने और मांग बढ़ने से हो गई। सीकर की थोक मंडी में नींबू 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा बाजार में यह सवा दो सौ रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों के अनुसार मद्रास (दक्षिण भारत) से नींबू मंगवाने पर परिवहन लागत ज्यादा आती है इस कारण फिलहाल मंडी में कम मात्रा में ही महाराष्ट्र से नींबू आ रहा है, जिससे कीमतों में तेजी बनी हुई है। गृहिणियों के अनुसार रसोई में नींबू का उपयोग रोजमर्रा में होता है। अचानक दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ रहा है। कई लोगों ने बताया कि अब जरूरत के हिसाब से ही नींबू खरीदा जा रहा है व्यापारियों के अनुसार गर्मी में शीतल पेय पदार्थों की मांग ज्यादा होने के कारण आने वाले दिनों में नींबू के भावों में तेजी के आसार है। अगले कुछ दिनों में दक्षिण भारत से नींबू की आवक नहीं बढ़ी तो दाम और बढ़ सकते हैं।