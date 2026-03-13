Madan Dilawar: सरकारी स्कूलों में पढ़ें शिक्षकों के बच्चे… जानिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर क्या बोले शिक्षक संगठन

शिक्षक संगठनों व शिक्षाविदों का कहना है कि यदि सरकारी वेतन, मानदेय या पेंशन पाने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में अनिवार्य करें तो सरकारी स्कूलों का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों का नामांकन तो बढ़ेगा ही, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता में सरकारी व्यवस्था भी स्कूलों के विकास और निगरानी पर ज्यादा ध्यान देगी। अधिकारी व जनप्रतिनिधि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बनेंगे तो उससे भी शिक्षण और संसाधनों पर सकारात्मक असर होगा। सभी वर्गों के बच्चे साथ पढ़ेंगे तो सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी।