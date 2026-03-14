Rajasthan: एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, जानिए इसकी वजह

भीलवाड़ा। राजस्थान में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द और तय समय पर जारी करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन (कॉपियां जांचने) और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।