14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan: एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, जानिए इसकी वजह

Weekly Holiday Cancel Order: कक्षा 5 और 8 के बोर्ड परिणाम समय पर जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मूल्यांकन कार्य पूरा कराने के लिए वीकेंड छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Mar 14, 2026

Rajasthan Board Exams, Class 5 Board Result 2026, Class 8 Board Result 2026, Rajasthan Education Department, Answer Sheet Evaluation, Online Marks Entry, DIET Rajasthan, CBEO Rajasthan, Bhilwara Education News, Rajasthan School Exams, Board Exam Result Update, Rajasthan Exam Evaluation Process, Rajasthan Education News, School Education Rajasthan, Rajasthan Board Result Update

प्रतीकात्मक तस्वीर

भीलवाड़ा। राजस्थान में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द और तय समय पर जारी करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन (कॉपियां जांचने) और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

अब इस शनिवार और रविवार को भी संबंधित कार्यालय और मूल्यांकन केंद्र खुले रहेंगे। पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं ने शुक्रवार को इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के प्राचार्यों और सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) को दिए गए हैं।

अवकाश के दिन भी रहेगा कड़ा पर्यवेक्षण

आदेश में उल्लेख है कि कक्षा 5 और 8 परीक्षा 2026 की कॉपियों के मूल्यांकन और अंक प्रविष्टि का काम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से मूल्यांकन कार्य से जुड़े सभी संस्थान, कार्यालय और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी 14 और 15 मार्च को उपस्थित रहेंगे।

केंद्र प्रभारियों को भी पाबंद किया

निर्धारित तिथियों को कार्यालय में मौजूद रहकर कक्षा 5 एवं 8 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराएं। इसके अलावा, सभी मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों को भी पाबंद किया गया है कि वे निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार कार्य को हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें

LPG Crisis: एक्शन मोड में कलक्टर, गैस एजेंसियों पर पहुंची स्पेशल टीम, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 18 सिलेंडर जब्त, दी चेतावनी
पाली
LPG Crisis, LPG Crisis in Rajasthan, LPG Crisis in Pali, LPG Crisis News, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Update News, LPG Shortage, LPG Shortage in Pali, LPG Shortage in Rajasthan, LPG Shortage Latest News, LPG Shortage Update News, LPG, LPG Latest News, LPG Update News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 05:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, जानिए इसकी वजह

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Gas Crisis: भीलवाड़ा पर ‘गैस संकट’ की मार: 1.25 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट, राजस्थान सरकार से गुहार

bhilwaya cloth industry
भीलवाड़ा

नेहरू विहार में गर्भवती महिलाओं को दी जानकारी

Information given to pregnant women in Nehru Vihar
भीलवाड़ा

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का हुआ संगम, समस्याओं पर किया मंथन

Retired police officers met and discussed problems.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा डेयरी का कीर्तिमान पर बैठक

Meeting on the record of Bhilwara Dairy
भीलवाड़ा

फसल कटाई प्रयोग, गेहूं की उपज से तय होगा बीमा क्लेम का आधार

Crop cutting experiments, wheat yield will determine the basis of insurance claims.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.