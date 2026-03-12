Rajasthan: पिता के हाथ में बेटी का ‘प्रवेश पत्र’ और आंखों में आंसू, परीक्षा देकर लौटी छात्रा की ‘झोलाछाप’ के इलाज से मौत

जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर का दृश्य देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृतका के पिता हुरमा कनिपा अपनी होनहार बेटी के आठवीं बोर्ड के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड को सीने से लगाकर विलाप करते रहे। पिता ने रोते हुए बताया कि पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थी और परीक्षा देने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। वह डॉक्टर के पास जाते समय भी अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ही रखे हुए थी।