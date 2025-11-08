Madan Dilawar: राजस्थान में बोर्ड परीक्षा को लेकर मदन दिलावर की बड़ी घोषणा, री-टोटलिंग को भी किया बंद

मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को सक्षम अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र/संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही द्वितीय अवसर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। द्वितीय अवसर पर परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा के समान ही रहेगा। बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स सिद्धांत लागू रहेगा यानी दोनों परीक्षाओं में प्राप्त श्रेष्ठ अंक अंतिम परिणाम में मान्य होंगे।