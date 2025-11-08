Sirohi Crime: सिरोही में करोड़ों की एमडी ड्रग लैब का भंडाफोड़, खेत में बनी थी नशे की फैक्ट्री, NCB कर रही जांच

मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर रेवदर पुलिस टीम ने 4 नवंबर को दांतराई क्षेत्र में जोधाराम पुत्र कंवलाजी पुरोहित, निवासी आमपुरा रानीवाड़ा कल्ला (जालोर) के खेत पर बने मकान में दबिश दी। मकान के ताले तोड़कर तलाशी लेने पर वहां 35 जरीकन और 8 बड़े ड्रम केमिकल से भरे मिले। इसके अलावा केमिकल भरी प्लास्टिक की केतलियां, बोतलें, पाउडर से भरे कट्टे, हिटिंग मशीन, थर्मामीटर, राउंड बॉटम फ्लास्क, सेपरेटिक फनल, नोजल ट्यूब आदि लैब उपकरण बरामद किए गए।