शीतला माता मंदिर के दानपात्र से डेढ़ लाख की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना 

बानसूर क्षेत्र के बिलाली गांव स्थित शीतला माता मंदिर में दानपात्र से करीब डेढ़ लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सुबह जैसे ही चोरी की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। सूचना पर बासदयाल थाना प्रभारी प्रदीप सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।