Rajasthan Accident: खाई की तरफ बनी सुरक्षा दीवार से टकराकर पलटी पर्यटकों से भरी बस, 17 घायल, मची चीख-पुकार

अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी बस। फोटो- पत्रिका
आबूरोड/माउंट आबू। पर्यटन स्थल माउंट आबू में आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर वीर बावसी मंदिर के पास 60 पर्यटकों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि बस सुरक्षा दीवार से टकराकर सड़क पर ही पलटी, अन्यथा गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
हादसे में करीब 17 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को आबूरोड के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। पर्यटकों से भरी यह बस माउंट आबू से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। जानकारी के अनुसार गुजरात से 60 पर्यटक बस में सवार होकर माउंट आबू भ्रमण के लिए आए थे। भ्रमण के बाद वे अहमदाबाद लौट रहे थे। इसी दौरान आरना गांव के पास वीर बावसी मंदिर के नजदीक अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सुरक्षा दीवार से टकराकर पलट गई।
बस पलटने से यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिससे कई लोग घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर माउंट आबू डीएसपी गोमाराम, थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़, आबूरोड सदर थाना पुलिस और माउंट आबू उपखंड अधिकारी अंशु प्रिया सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बचाव दल और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से आबूरोड ट्रोमा सेंटर भिजवाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।
माउंट आबू थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि बस अहमदाबाद की ओर जा रही थी। प्रथम दृष्टया बस के अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है। हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। बस में सवार सभी यात्री गुजरात के अहमदाबाद निवासी थे, जो निजी बस से माउंट आबू घूमने आए थे।
माउंट आबू उपखंड अधिकारी अंशु प्रिया आबूरोड ट्रोमा सेंटर पहुंची। उन्होंने घायल यात्रियों से कुशलक्षेम पूछी। साथ ही घायलों के उपचार को लेकर अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार पन्नाराम चौधरी, भू-अभिलेख निरीक्षक सुखराज सिंह और रीडर कमल कुमार त्रिवेदी भी मौजूद रहे।
हादसे में हिमांशु, सोनालिशा, महर्षी दरजी, ऋतिक, मुकेश प्रजापत, हितेश, मनमोहन, आकाश दीप, जाह्नवी, नितेश, विवेक, आयूष, हेतल, कृतिका मोदी, मनीषा पटेल, आरती पटेल और अर्जुन घायल हुए।
