Rajasthan Accident: खाई की तरफ बनी सुरक्षा दीवार से टकराकर पलटी पर्यटकों से भरी बस, 17 घायल, मची चीख-पुकार

बस पलटने से यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े, जिससे कई लोग घायल हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर माउंट आबू डीएसपी गोमाराम, थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़, आबूरोड सदर थाना पुलिस और माउंट आबू उपखंड अधिकारी अंशु प्रिया सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बचाव दल और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से आबूरोड ट्रोमा सेंटर भिजवाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।