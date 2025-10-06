SMS Hospital Fire : आग देख चारों ओर मची चीख-पुकार, ट्रोमा सेंटर के मुख्य गेट पर लगा था ताला, भर्ती मरीजों की आपबीती सुन दहल जाएगा दिल

चाकसू निवासी राजेश को सिर में चोट लगने पर शुक्रवार को भर्ती करवाया गया था। राजेश ने बताया कि रविवार रात को जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई। एकाएक वार्ड में धुआं फैलने लगा। नजारा भांपते ही जैसे उनके गले का पानी सूख गया। तभी अस्पताल के कर्मचारी, सिविल डिफेंस व पुलिस पहुंची। सभी मरीजों के परिजन को बाहर निकलने में जुट गए। कुछ परिजन ने मरीज को साथ बाहर निकालने की बात कही, लेकिन उन्होंने परिजन को बाहर निकाल दिया। राजेश ने बताया कि बाद में सिविल डिफेंस की टीम उसे भी बाहर लेकर आई। हीरापुरा पावर हाउस निवासी मरीज कजोड़ ने कहा कि उसको भी सिविल डिफेंस की टीम अस्पताल से बाहर लेकर आई।