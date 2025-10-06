जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भीषण आग, 6 मरीजों की मौत, कई गंभीर; मौके पर पहुंचे CM भजनलाल

आग की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पुलिस, अस्पताल प्रशासन, और दमकलकर्मियों ने मिलकर मरीजों को बाहर निकाला। 18 मरीजों को तुरंत दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया, लेकिन 6 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। शिफ्ट किए गए मरीजों में से आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा, चार-पांच मरीजों को जलने की चोटें आई हैं और अस्पताल स्टाफ के कुछ लोग धुएं के कारण बीमार हुए।