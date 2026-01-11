जयपुर की कॉलोनियों में अंधेरा और धूल से परेशानी, निगम से समाधान की मांग

जयपुर। धावास रोड और आसपास की दर्जनों कॉलोनियों में सड़क-लाइट नहीं होने और सड़कों पर फैली मिट्टी से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पृथ्वी राज नगर जन विकास समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी से मुलाकात की।समिति अध्यक्ष अनिल माथुर ने बताया कि जगदम्बा नगर, रजनी विहार, मोहित कॉटेज, हनुमान वाटिका, गोपाल नगर, विकास नगर, जगदम्बा विहार, श्याम विहार, हीरा नगर, सीता नगर, गणेश नगर सहित कई कॉलोनियों का नियमन हो चुका है। इसके बाद भी अधिकांश सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात को आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।