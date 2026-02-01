Rajasthan Government Job: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, 1 लाख नहीं… 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, नया कैलेंडर होगा जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रदेश और देश को मजबूत बनाना है, तो सोच को केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समय की मांग है कि हम आने वाले 20, 25 और 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करें। भविष्य की स्पष्ट दिशा तय किए बिना विकास की गति को तेज करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम आगे का रास्ता नहीं देखेंगे, तो प्रगति की रफ्तार कैसे बढ़ेगी। तेज कदमों से आगे बढ़ने के लिए भविष्य को समझना और उसी के अनुरूप तैयारी करना जरूरी है।