27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Government Job: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, 1 लाख नहीं… 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, नया कैलेंडर होगा जारी

राजस्थान में सरकारी पदों पर नई भर्तियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा से बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 1.25 लाख पदों पर नई भर्ती करने का एलान किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Feb 27, 2026

CM Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को एप्रोप्रिएशन बिल (राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयक -2026) पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी पदों पर नई भर्तियों को लेकर बड़ा एलान किया। सीएम ने सरकारी विभागों में 1.25 लाख पदों पर नई भर्तियां करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के भीतर मौजूदा समय में 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। सीएम ने कहा कि 'अब मैं 1 लाख पदों की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी करने की घोषणा करता हूं।'

300 रोडवेज बसें और आदिवासी को ब्याजमुक्त कर्ज

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 300 नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी, जिससे प्रदेश के लोगों का आवागमन सरल होगा। वहीं 5000 आदिवासी युवाओं को खुद का उद्योग लगाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा।

विपक्ष पर सीएम का निशाना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल और विपक्ष के 5 साल के कार्यकाल के कामों को सदन के सामने पेश किया। उन्होंने गिनाया कि किस तरह से उनकी सरकार प्रदेश के विकास में लगातार तेजी से काम कर रही है।

भविष्य को ध्यान में रखकर बननी चाहिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रदेश और देश को मजबूत बनाना है, तो सोच को केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समय की मांग है कि हम आने वाले 20, 25 और 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करें। भविष्य की स्पष्ट दिशा तय किए बिना विकास की गति को तेज करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम आगे का रास्ता नहीं देखेंगे, तो प्रगति की रफ्तार कैसे बढ़ेगी। तेज कदमों से आगे बढ़ने के लिए भविष्य को समझना और उसी के अनुरूप तैयारी करना जरूरी है।

प्रदेश के विकास की होनी चाहिए चिंता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सोच रखना कि हम व्यक्तिगत रूप से भविष्य में रहेंगे या नहीं, विकास की राह में बाधा बन सकती है। असली चिंता यह होनी चाहिए कि राष्ट्र और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई महान योद्धाओं ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अगर उन्होंने यह सोचा होता कि आगे क्या होगा, तो शायद देश को आजादी मिलना कठिन हो जाता।

विकसित भारत के लक्ष्य में राजस्थान का योगदान

इसी दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस संकल्प को पूरा करने में राजस्थान एक मजबूत ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा और देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 07:51 pm

Published on:

27 Feb 2026 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Government Job: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, 1 लाख नहीं… 1.25 लाख नए पदों पर होगी भर्ती, नया कैलेंडर होगा जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा, इन शहरों का बदला नाम, जानें नए नाम

cm bhajan lal sharma
जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्डः अत्रि बिना जन्म कहां?

ओपिनियन

राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को चढ़ा होली का रंग, डीजे की धुन पर जमकर किया डांस

Rajasthan University Holi
जयपुर

Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

Rajasthan 4th Grade Document Verification
शिक्षा

Rajasthan Politics : 'राहुल गांधी ने किया शिलान्यास, इसलिए भजनलाल सरकार ने अटकाया काम', आखिर किस बड़े प्रोजेक्ट पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने? 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.