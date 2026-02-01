राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को चढ़ा होली का रंग, डीजे की धुन पर जमकर किया डांस

राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह से ही होली का माहौल बन गया था। छात्र-छात्राएं समूहों में एकत्र होकर एक-दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए। कहीं गुलाबी और हरे रंग उड़ते दिखे तो कहीं रंगों से सराबोर चेहरे होली की खुशियों को बयां कर रहे थे। कई छात्रों ने पारंपरिक अंदाज में गुलाल से होली खेली, जबकि कुछ ने रंगों के साथ त्योहार का जश्न मनाया।