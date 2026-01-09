9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Pollution Level: राजस्थान में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, नौ जनवरी को कई शहरों की हवा चिंताजनक, देखें आपके शहर की AQI रिपोर्ट

Very Poor Air Quality: खासतौर पर भिवाड़ी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा, जहां कुछ स्थानों पर AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में हवा मध्यम से खराब श्रेणी में रही।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 09, 2026

Very Poor Air Quality: जयपुर. राजस्थान के कई शहरों में नौ जनवरी को वायु गुणवत्ता मध्यम से लेकर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। खासतौर पर भिवाड़ी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक रहा, जहां कुछ स्थानों पर AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में हवा मध्यम से खराब श्रेणी में रही।

📊 Daily AQI Overview (Rajasthan)

DATE – 09/01/2026 | Time – 16:00 PM

🏙️ NCR CITIES

Sr. No.StationAQI ValueAir Quality
1Alwar131Moderate
2Bharatpur136Moderate
3Bhiwadi (Vasundhara Colony)359Very-Poor
4Bhiwadi (RIICO Ind. Area)313Very-Poor
Average AQI Of Bhiwadi336Very-Poor
Mobile Van Deeg152Moderate
Mobile Van Behror316Very-Poor

🌆 Non-Attainment Cities

Sr. No.StationAQI ValueAir Quality
5Jaipur 1 (Mansarovar)156Moderate
6Jaipur 2 (RIICO)*Insufficient Data
7Jaipur 3 (Muralipura)154Moderate
8Jaipur 4 (Police Comm.)146Moderate
9Jaipur 5 (Adarsh Nagar)125Moderate
10Jaipur 6 (Shashtri Nagar)120Moderate
Average AQI of Jaipur City140Moderate
11Jodhpur 1 (Ashok Udhyan)144Moderate
12Jodhpur 2 (Digadi)117Moderate
13Jodhpur 3 (Jhalamand)127Moderate
14Jodhpur 4 (Mandore)114Moderate
15Jodhpur 5 (Collectorate)154Moderate
Average AQI of Jodhpur131Moderate
16Kota 1 (Vigyan Kendra)254Poor
17Kota 2 (Nayapura)206Poor
18Kota 3 (Shrinathpuram)286Poor
Average AQI of Kota249Poor
19Udaipur196Moderate

🌍 Others

Sr. No.StationAQI ValueAir Quality
20Ajmer114Moderate
21Banswara142Moderate
22Baran137Moderate
23Barmer105Moderate
24Bhilwara264Poor
25Bikaner175Moderate
26Bundi281Poor
27Chittorgarh228Poor
28Churu206Poor
29Dausa114Moderate
30Dhaulpur137Moderate
31Dungarpur237Poor
32Hanumangarh*Insufficient Data
33Jaisalmer147Moderate
34Jalore175Moderate
35Jhalawar120Moderate
36Jhunjhunu179Moderate
37Karauli176Moderate
38Nagaur111Moderate
39Pali229Poor
40Pratapgarh194Moderate
41Rajsamand233Poor
42Sawai Madhopur118Moderate
43Sikar160Moderate
44Sirohi128Moderate
45Sriganganagar141Moderate
46Tonk300Poor

09 Jan 2026 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Pollution Level: राजस्थान में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, नौ जनवरी को कई शहरों की हवा चिंताजनक, देखें आपके शहर की AQI रिपोर्ट

