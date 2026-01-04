Cold Wave: आने वाले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में होगी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, जानें कारण

Rajasthan Weather: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी दैनिक मौसम रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी 2026 को राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शीत दिन और शीतलहर की स्थिति बनी रही। तापमान की बात करें तो राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर (AWS) में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।