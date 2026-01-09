9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

IMD Forecast: बारिश से ठिठुरा राजस्थान, जानें किस शहर में कितनी हुई बारिश, एक सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी

Weather Update: राजस्थान में बारिश के बाद ठंड का कहर, कई जिलों में घना कोहरा। पश्चिमी विक्षोभ का असर: झुंझुनूं-पिलानी में बारिश, शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 09, 2026

Rain

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर संभाग सहित कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। झुंझुनूं में 5.0 मिमी और पिलानी में 4.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में 2.0 मिमी, अलवर के टपूकड़ा व तिजारा में 1.0 मिमी वर्षा हुई। पश्चिमी राजस्थान में नागौर S पर 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का घना कोहरा छाया रहा और कहीं-कहीं शीत दिवस तथा अति शीत दिवस की स्थिति भी दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर जिले में ओले भी गिरे।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर का असर बना रह सकता है। उत्तर राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।

मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने, वाहन चलाते समय कोहरे में सतर्कता रखने तथा ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची
जयपुर
School Holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Forecast: बारिश से ठिठुरा राजस्थान, जानें किस शहर में कितनी हुई बारिश, एक सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pollution Level: राजस्थान में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, नौ जनवरी को कई शहरों की हवा चिंताजनक, देखें आपके शहर की AQI रिपोर्ट

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड – स्त्री : माया का मातृत्व भाव

ओपिनियन

अब टीवी चैनल की तरह बदलेंगे नेल्स के कलर, एक क्लिक में 400 शेड्स

जयपुर

संपादकीय: बाजार में अमानक दवाएं कर रहीं मरीजों से खिलवाड़

ओपिनियन

खेल भावना का अर्थ ‘भावनाओं से खेलना’ नहीं होना चाहिए

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.