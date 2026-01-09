IMD Forecast: बारिश से ठिठुरा राजस्थान, जानें किस शहर में कितनी हुई बारिश, एक सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर संभाग सहित कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। झुंझुनूं में 5.0 मिमी और पिलानी में 4.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में 2.0 मिमी, अलवर के टपूकड़ा व तिजारा में 1.0 मिमी वर्षा हुई। पश्चिमी राजस्थान में नागौर S पर 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का घना कोहरा छाया रहा और कहीं-कहीं शीत दिवस तथा अति शीत दिवस की स्थिति भी दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर जिले में ओले भी गिरे।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर का असर बना रह सकता है। उत्तर राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।
मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह और रात के समय सावधानी बरतने, वाहन चलाते समय कोहरे में सतर्कता रखने तथा ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
