IMD Forecast: बारिश से ठिठुरा राजस्थान, जानें किस शहर में कितनी हुई बारिश, एक सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी

Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर संभाग सहित कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। झुंझुनूं में 5.0 मिमी और पिलानी में 4.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में 2.0 मिमी, अलवर के टपूकड़ा व तिजारा में 1.0 मिमी वर्षा हुई। पश्चिमी राजस्थान में नागौर S पर 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का घना कोहरा छाया रहा और कहीं-कहीं शीत दिवस तथा अति शीत दिवस की स्थिति भी दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर जिले में ओले भी गिरे।