अब टीवी चैनल की तरह बदलेंगे नेल्स के कलर, एक क्लिक में 400 शेड्स

स्टार्टर किट महज 95 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) में, जिसमें दो शेप्स की नेल्स (शॉर्ट बैलेरीना और लॉन्ग स्क्वॉवल) और वांड शामिल। टूटी नेल की रिप्लेसमेंट सिर्फ 6.50 डॉलर में। सैलून पर हर हफ्ते 40 डॉलर खर्च करने वालों के लिए यह सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन है। ध्यान दें, नेल्स को शेप नहीं किया जा सकता, वरना हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा।यह तकनीक ब्यूटी ऑन डिमांड है। लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। जानकारी के अनुसार प्रोडक्ट की जून 2026 से शिपिंग शुरू होगी, इसलिए ड्यूरेबिलिटी और डेली यूज पर अभी टेस्ट बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये रोजमर्रा की भागदौड़ झेल पाएंगी।