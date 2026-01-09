9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

अब टीवी चैनल की तरह बदलेंगे नेल्स के कलर, एक क्लिक में 400 शेड्स

App-Controlled Nails: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) में iPolish ने पेश की क्रांतिकारी स्मार्ट नेल्स तकनीेक। ब्यूटी टेक में क्रांति, टोटल रिकॉल का सपना अब हकीकत। जून में मार्केट में आएगी यह टैक्नोलॉजी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Jan 09, 2026

color-changing nails: जयपुर. लास वेगास में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) में ब्यूटी टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली डिवाइस सामने आई है। स्टार्टअप iPolish ने दुनिया की पहली स्मार्ट कलर-चेंजिंग प्रेस-ऑन नेल्स लॉन्च की हैं, जो ठीक टीवी चैनल बदलने जितनी आसानी से रंग बदलती है। अब नेल पॉलिश का कलर बदलना रिमोट से चैनल स्विच करने जैसा हो जाएगा। बस ऐप में कलर चुनो, वांड में नेल का टिप डालो और 5 सेकंड में नया शेड तैयार।

यह टेक्नोलॉजी 1990 की फिल्म 'टोटल रिकॉल' के उस मशहूर सीन से इंस्पायर्ड है, जहां रिसेप्शनिस्ट डिजिटल पेन से नेल कलर बदलती है। 35 साल बाद यह सपना हकीकत बन गया। iPolish की नेल्स में पेटेंटेड इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जिसमें नैनोपॉलिमर्स की मदद से हल्का इलेक्ट्रिक चार्ज कलर पार्टिकल्स को शिफ्ट करता है।

कमाल की चीज

ये प्रेस-ऑन एक्रिलिक नेल्स (आर्टिफिशियल नाखून) हैं, जो लगाने के बाद आपका कलर इंस्टेंटली बदल सकती हैं। हर नेल 400 से ज्यादा शेड्स दिखा सकती है। न्यूड से ब्राइट रेड, ग्लिटरी से मैट तक, जितनी बार मन करे बदलो।

काम कैसे करती है यह तकनीक?

स्टार्टर किट में एक छोटा वांड डिवाइस आता है, जो स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट होता है। ऐप में मनपसंद कलर सिलेक्ट करें, नेल का सिरा वांड में डालें और चार्ज भेजते ही कलर चेंज। कोई केमिकल, कोई रिमूवर, कोई सैलून विजिट नहीं। कंपनी का दावा है कि नेल्स आम प्रेस-ऑन जितनी टिकाऊ हैं। नाखून बढऩे तक चलेंगी।

जून 2026 से शिपिंग शुरू होगी

स्टार्टर किट महज 95 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) में, जिसमें दो शेप्स की नेल्स (शॉर्ट बैलेरीना और लॉन्ग स्क्वॉवल) और वांड शामिल। टूटी नेल की रिप्लेसमेंट सिर्फ 6.50 डॉलर में। सैलून पर हर हफ्ते 40 डॉलर खर्च करने वालों के लिए यह सस्ता और सुविधाजनक ऑप्शन है। ध्यान दें, नेल्स को शेप नहीं किया जा सकता, वरना हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा।यह तकनीक ब्यूटी ऑन डिमांड है। लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। जानकारी के अनुसार प्रोडक्ट की जून 2026 से शिपिंग शुरू होगी, इसलिए ड्यूरेबिलिटी और डेली यूज पर अभी टेस्ट बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये रोजमर्रा की भागदौड़ झेल पाएंगी।

Updated on:

09 Jan 2026 03:33 pm

Published on:

09 Jan 2026 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अब टीवी चैनल की तरह बदलेंगे नेल्स के कलर, एक क्लिक में 400 शेड्स

