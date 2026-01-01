Cyber Fraud Alert : कुरियर वाला नहीं ये ठग का कॉल है, कभी भी कोड डायल करने की गलती न करें

USSD call forwarding fraud: जयपुर. कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी का नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ठग खुद को कूरियर कंपनी का एजेंट बताकर फोन करते हैं और पार्सल अटकने की बात कहकर victims से *21* फिर मोबाइल नंबर और # जैसे USSD (Unstructured Supplementary Service Data) कोड डायल करवाते हैं। यह कोड डायल करते ही आपके फोन की सभी इनकमिंग कॉल्स और ओटीपी ठगों के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती हैं, जिससे बैंक अकाउंट, यूपीआई और सोशल मीडिया हैक हो जाता है। यह स्कैम तेजी से फैल रहा है। सतर्क रहें, जागरूक रहें एक छोटी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है।