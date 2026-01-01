राजस्थान भाजपा में राखी राठौड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा का बनाया प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर। भाजपा ने आखिरकार महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है। पार्टी प्रवक्ता राखी राठौड़ को भाजपा ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। महिला मोर्चा का पद करीब 11 माह से रिक्त चल रहा था। पिछले दिनों पार्टी ने मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, उस सूची में महिला मोर्चा का नाम नहीं था।