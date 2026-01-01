1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Travel : सभी वैश्विक कार्यालयों में 'कर्मचारी- पहले' संस्कृति को प्राथमिकता

दुनिया के सबसे बड़े रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में शामिल ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में सतगुरु ट्रैवल ने खुद को एक सशक्त ‘कर्मचारी- पहले’ संगठन के रूप में स्थापित किया है, जहां कर्मचारियों की भलाई को सस्टेनेबल ग्रोथ और बेहतर कस्टमर अनुभव की नींव माना जाता है।

जयपुर

image

Murari

Jan 01, 2026

— सतगुरु ट्रैवल कंपनी 60 से अधिक देशों में यात्रियों को एंड-टू-एंड ट्रैवल सेवाएं प्रदान कर रही

जयपुर। दुनिया के सबसे बड़े रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में शामिल ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में सतगुरु ट्रैवल ने खुद को एक सशक्त ‘कर्मचारी- पहले’ संगठन के रूप में स्थापित किया है, जहां कर्मचारियों की भलाई को सस्टेनेबल ग्रोथ और बेहतर कस्टमर अनुभव की नींव माना जाता है। दुबई मुख्यालय वाला सतगुरु ट्रैवल ग्रुप अपने सभी वैश्विक बाजारों में स्थानीय एचआर फ्रेमवर्क, श्रम कानूनों और कर्मचारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है, जिससे नैतिक संचालन और रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित हो सके।

आज ट्रैवल का लगभग 2,500 प्रोफेशनल्स का ग्लोबल वर्कफोर्स है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अफ्रीका में कार्यरत हैं, जबकि शेष एशिया, यूरोप और अमरीका के कार्यालयों से संचालन करते हैं। 78 देशों में फैली 133 स्वयं की शाखाओं के माध्यम से, कंपनी 60 से अधिक देशों में यात्रियों को एंड-टू-एंड ट्रैवल सेवाएं प्रदान करती है, जो इसके मजबूत ऑपरेशनल और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को दर्शाता है।

सतगुरु ट्रैवल के चेयरमैन अनिल चंदीरानी कहते हैं, “ट्रैवल और टूरिज्म मूल रूप से एक जन-केंद्रित उद्योग है। हम जहां भी काम करते हैं, वहां के श्रम कानूनों और दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन करते हैं। हमारा मानना है कि संतुष्ट और प्रेरित कर्मचारी ही उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस की बुनियाद होते हैं। कर्मचारी कल्याण, ट्रेनिंग और ग्लोबल एक्सपोज़र में हमारे निवेश का सीधा असर हमारी परफॉर्मेंस और यात्रियों के भरोसे में दिखाई देता है।” चंदीरानी आगे कहा, “हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी प्रतिबद्धता और सेवा उत्कृष्टता ही हमें अलग-अलग वैश्विक बाजारों में विश्वसनीय ट्रैवल अनुभव देने में सक्षम बनाती है।”

कर्मचारी सुविधाओं में लगातार निवेश

सतगुरु ट्रैवल भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स के निर्माण हेतु कर्मचारी सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहा है। इनमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव, सालाना अवकाश नीति, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपोज़र, ऑफिस ट्रांसपोर्ट और भोजन सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी की नीतियां कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हैं, जिनमें हेल्थ और वेलनेस सपोर्ट, वित्तीय लाभ, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव लीव पॉलिसी और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रमुख हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में इस स्तर पर कम ही देखने को मिलते हैं। चीफ कमर्शियल ऑफिसर नीलेश ठक्कर के अनुसार, “जब कर्मचारी खुद को सुरक्षित, मूल्यवान और समर्थ महसूस करते हैं, तो वे ग्राहकों के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत है।”

विस्तार में कर्मचारियों की भूमिका अहम

ट्रैवल के ग्लोबल हेड, ब्रांड और मार्कॉम, चार्ली मोहन ने कहा कि कंपनी की लगातार ग्रोथ, खासकर अफ्रीकी महाद्वीप में, उसकी ‘कर्मचारी- पहले’ रखने की फिलॉसफी से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा, "अपने विस्तार के केंद्र में कर्मचारियों को रखकर, हमने अपने ब्रांड की मौजूदगी को मज़बूत किया है, साथ ही यह भी पक्का किया है कि हमारी टीमों को ऐसे कल्चर का फायदा मिले जो भलाई, विकास और अच्छे फायदों को प्राथमिकता देता है।"

