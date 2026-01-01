Travel : सभी वैश्विक कार्यालयों में ‘कर्मचारी- पहले’ संस्कृति को प्राथमिकता

सतगुरु ट्रैवल भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स के निर्माण हेतु कर्मचारी सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहा है। इनमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव, सालाना अवकाश नीति, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपोज़र, ऑफिस ट्रांसपोर्ट और भोजन सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी की नीतियां कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हैं, जिनमें हेल्थ और वेलनेस सपोर्ट, वित्तीय लाभ, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव लीव पॉलिसी और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रमुख हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में इस स्तर पर कम ही देखने को मिलते हैं। चीफ कमर्शियल ऑफिसर नीलेश ठक्कर के अनुसार, “जब कर्मचारी खुद को सुरक्षित, मूल्यवान और समर्थ महसूस करते हैं, तो वे ग्राहकों के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत है।”