राजस्थान पुलिस ने बुजुर्गों के बीच मनाया नववर्ष

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पुलिसिंग सुनीता मीना उपस्थित रहीं। उन्होंने वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी। बुजुर्गों से संवाद के दौरान एएसपी मीना ने साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय बताए और प्रेरित किया कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। उन्होंने तकनीकी सशक्तीकरण पर जोर देते हुए राजकोप सिटिजन ऐप की कार्यप्रणाली भी समझाई, जिससे बुजुर्ग अपनी सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा सकें। तकनीकी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एएसपी सुनीता मीना ने राजकोप सिटिजन ऐप की कार्यप्रणाली को समझाया। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में यह ऐप कैसे उनके लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है और इसके माध्यम से एक क्लिक पर पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।