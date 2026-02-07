Rajasthan Accident: बेकाबू ट्रेलर का कोहराम, कार को मारी टक्कर, लगी भीषण आग, 2 छात्रों ने कूदकर बचाई जान

कोतवाली थानाधिकारी कैलाशदान ने बताया कि चावल से भरा ट्रेलर सिरोही से अनादरा की तरफ जा रहा था, जबकि 12वीं के दो विद्यार्थी कार से स्कूल में विदाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अनादरा चौराहे के आगे ट्रेलर ने पीछे से कार को टक्कर मार दी और उसे दूर तक घसीटता हुआ ले गया। इसी दौरान कार में बैठे दोनों विद्यार्थी तुरंत बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है।