6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

सिवेरा में विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया

सिवेरा @ पत्रिका. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवेरा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और वंदना के साथ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य बाबू लाल मीणा ने विद्यार्थियों को जीवन के नए सोपानों पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में ‘चरैवेति-चरैवेति’ [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Feb 06, 2026

सिवेरा. कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी।

सिवेरा. कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी।

सिवेरा @ पत्रिका. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवेरा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और वंदना के साथ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य बाबू लाल मीणा ने विद्यार्थियों को जीवन के नए सोपानों पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में ‘चरैवेति-चरैवेति’ का मंत्र देते हुए छात्रों को निरंतर आगे बढ़ने और कभी हार न मानने की सीख दी। कनिष्ठ विद्यार्थियों ने अपने सीनियर साथियों के सम्मान में विदाई गीत प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों को स्मृति-चिह्न स्वरूप पेन भेंट किए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिवेरा में विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छात्र जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक

कालन्द्री में विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन
सिरोही

सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, सोयाबीन के कट्टों के नीचे छिपा रखे थे कार्टन

सिरोही

राजस्थान के इस जिले के किसानों की किस्मत बदल सकती है यह फसल, अब भजनलाल सरकार से ऐसी बड़ी मांग

arandi ki fasal, Castor, Castor cultivation, Castor crop, Castor cultivation in Sirohi, Castor crop in Rajasthan, Sirohi news, Rajasthan news, अरंडी, अरंडी की खेती, अरंडी की फसल, अरंडी की खेती इन सिरोही, अरंडी की फसल इन राजस्थान, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Farmers News: राजस्थान के इस जिले में अरण्डी की बम्पर पैदावार, लेकिन मालामाल हो रहा है गुजरात, जानिए कैसे

Castor, Castor crop, Castor crop in Sirohi, Castor crop in Rajasthan, Sirohi news, Rajasthan news, अरण्डी, अरण्डी की फसल, सिरोही में अरण्डी की फसल, राजस्थान में अरण्डी की फसल, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

माउंट आबू: ईको सेंसेटिव जोन में रोक के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण, पालिका ने फिर ध्वस्त किए दो कमरे व छत

सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.