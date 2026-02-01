माउंट आबू: ईको सेंसेटिव जोन में रोक के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण, पालिका ने फिर ध्वस्त किए दो कमरे व छत

पर्यटन स्थल माउंट आबू के ईको सेंसेटिव जोन में निर्माणों पर रोक के बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। प्रशासन की रोक के बावजूद निर्माण सामग्री भी माउंट आबू तक पहुंच रही है और अवैध निर्माण हो रहे हैं। हाल के दिनों में प्रशासन की ओर से कई कार्रवाई ने यहां हो रहे अवैध निर्माणों की पोल खोलकर रख दी है। माउंट आबू नगरपालिका की ओर से सोमवार को भी स्वामीनारायण हॉस्टल के पीछे अवैध निर्माण तोडऩे की कार्रवाई की गई। इससे चार दिन पहले भी पांडव भवन के पास दो कॉम्पलेक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।