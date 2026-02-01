2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

माउंट आबू: ईको सेंसेटिव जोन में रोक के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण, पालिका ने फिर ध्वस्त किए दो कमरे व छत

अवैध निर्माणों पर एक सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई माउंट आबू @ पत्रिका. पर्यटन स्थल माउंट आबू के ईको सेंसेटिव जोन में निर्माणों पर रोक के बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। प्रशासन की रोक के बावजूद निर्माण सामग्री भी माउंट आबू तक पहुंच रही है और अवैध निर्माण हो रहे हैं। हाल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Satya Prakash Sharma

Feb 02, 2026

अवैध निर्माणों पर एक सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई

माउंट आबू @ पत्रिका.

पर्यटन स्थल माउंट आबू के ईको सेंसेटिव जोन में निर्माणों पर रोक के बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। प्रशासन की रोक के बावजूद निर्माण सामग्री भी माउंट आबू तक पहुंच रही है और अवैध निर्माण हो रहे हैं। हाल के दिनों में प्रशासन की ओर से कई कार्रवाई ने यहां हो रहे अवैध निर्माणों की पोल खोलकर रख दी है। माउंट आबू नगरपालिका की ओर से सोमवार को भी स्वामीनारायण हॉस्टल के पीछे अवैध निर्माण तोडऩे की कार्रवाई की गई। इससे चार दिन पहले भी पांडव भवन के पास दो कॉम्पलेक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

पालिका सूत्रों के अनुसार कुछ समय से स्वामीनारायण हॉस्टल के पीछे अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी डॉ अंशु प्रिया की ओर से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में एईएन नवोदित सिंह व शिल्पा बिष्ट की देखरेख में नगर पालिका अतिक्रमण दस्ते ने मौक़ा निरीक्षण किया। जहां अवैध निर्माण मिला।

दो कमरों की छत व दो कमरों का ढांचा बनाया, टीम ने तोड़ा

एईएन ने बताया कि यहां दो कमरे की आरसीसी की छत व अन्य दो कमरों का ढांचा बना हुआ पाया गया। जिसे नगरपालिका अतिक्रमण दस्ते की ओर से जेसीबी से तोडऩे की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

रोक के बावजूद पहुंच रही निर्माण सामग्री

सबसे बड़ा सवाल यह कि यहां निर्माण और सामग्री परिवहन की प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। इसके बावजूद निर्माण सामग्री कैसे पहुंच रही है। साथ ही निर्माण भी हो रहे हैं। प्रशासन एक सप्ताह में ही अवैध निर्माणों पर दो कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में स्थानीय कार्मिकों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। हालांकि एसडीएम ने तीन पहले मामले की जांच के निर्देश जारी किए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

#Environment

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / माउंट आबू: ईको सेंसेटिव जोन में रोक के बावजूद हो रहे अवैध निर्माण, पालिका ने फिर ध्वस्त किए दो कमरे व छत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो हजार से अधिक जैन श्रद्धालु पहुंचे देलवाड़ा मंदिर, किया बहुमान

माउंट आबू। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते श्रद्धालु.
सिरोही

कार से मिला 8 किलो गांजा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस, लेकिन नोटों की गड्डी देख पुलिस भी हुई हैरान, जानें मामला

Ganja, Ganja seized in Sirohi, illegal pistol, illegal pistol seized in Sirohi, Sirohi crime news, Rajasthan crime news, गांजा, सिरोही में गांजा जब्त, अवैध पिस्टल, सिरोही में अवैध पिस्टल जब्त, सिरोही क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
सिरोही

Sirohi News: बिना लेन-देन का सहयोग, अब लुप्त होने के कगार पर ‘हालमा प्रथा’

हालमा प्रथा
सिरोही

माउंट आबू में 1.85 करोड़ से मंदाकिनी कुंड, अधर देवी व चंपा गुफा का होगा विकास, विधायक ने किया शिलान्यास

सिरोही

बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.