दो हजार से अधिक जैन श्रद्धालु पहुंचे देलवाड़ा मंदिर, किया बहुमान

सेठ कल्याणजी परमानंदजी पेढ़ी देलवाड़ा ट्रस्टी दिलीप दोशी के अनुसार मरुधर रत्न आचार्य विजय रत्नाकर सूरीश्वरजी महाराज के नेतृत्व में दो हजार से अधिक संघीय श्रद्धालुओं के साथ यात्रा संघ देलवाड़ा जैन महातीर्थ पहुंचा। मंदिर पहुंचने पर बैंड-बाजों के साथ मरुधर रत्न आचार्य, विजय रत्नाकर सूरीश्वरजी महाराज, आचार्य रत्न संचय सूरीश्वरजी महाराज, आचार्य विश्वरत्न सागर महाराज के नेतृत्व में संघ के मंदिर परिसर में प्रवेश हुआ। जहां गुरु भगवंतों का समवाय (सामैया) विधि पूर्वक संपन्न किया गया। सकल संघ, श्रद्धालुओं, ट्रस्ट मंडल की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक पूजा-आराधना, संघ स्वामी वात्सल्य, श्रद्धालुओं का बहुमान, धार्मिक साधना, महाआरती, प्रवचन आदि श्रद्धा व उल्लास के साथ संपन्न हुए। देलवाड़ा विद्यालय के विद्यार्थियों को संघ के लाभार्थी परिवार की ओर से नोटबुक, पेन का वितरण किया। संघपति परिवार ने देलवाड़ा तीर्थ के समस्त कर्मचारियों का भी बहुमान किया।