2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

दो हजार से अधिक जैन श्रद्धालु पहुंचे देलवाड़ा मंदिर, किया बहुमान

सामूहिक पूजा-आराधना, बहुमान सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए माउंट आबू @ पत्रिका. पर्यटन स्थल माउंट आबू में आबू लहरी रत्न संघोत्सव के अंतर्गत जीरावला महातीर्थ से अर्बुदांचल गिरिराज देलवाड़ा महातीर्थ तक आयोजित छ:री पालित यशस्वी संघ ने सोमवार को भेरू तारक धाम से वन्य क्षेत्र के बीहड़ व दुर्गम रास्ते से पैदल यात्रा आरंभ कर अर्बुदांचल गिरिराज देलवाड़ा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Feb 02, 2026

माउंट आबू। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते श्रद्धालु.

माउंट आबू। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते श्रद्धालु.

सामूहिक पूजा-आराधना, बहुमान सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए

माउंट आबू @ पत्रिका. पर्यटन स्थल माउंट आबू में आबू लहरी रत्न संघोत्सव के अंतर्गत जीरावला महातीर्थ से अर्बुदांचल गिरिराज देलवाड़ा महातीर्थ तक आयोजित छ:री पालित यशस्वी संघ ने सोमवार को भेरू तारक धाम से वन्य क्षेत्र के बीहड़ व दुर्गम रास्ते से पैदल यात्रा आरंभ कर अर्बुदांचल गिरिराज देलवाड़ा जैन महातीर्थ में मंगल प्रवेश किया।

सेठ कल्याणजी परमानंदजी पेढ़ी देलवाड़ा ट्रस्टी दिलीप दोशी के अनुसार मरुधर रत्न आचार्य विजय रत्नाकर सूरीश्वरजी महाराज के नेतृत्व में दो हजार से अधिक संघीय श्रद्धालुओं के साथ यात्रा संघ देलवाड़ा जैन महातीर्थ पहुंचा। मंदिर पहुंचने पर बैंड-बाजों के साथ मरुधर रत्न आचार्य, विजय रत्नाकर सूरीश्वरजी महाराज, आचार्य रत्न संचय सूरीश्वरजी महाराज, आचार्य विश्वरत्न सागर महाराज के नेतृत्व में संघ के मंदिर परिसर में प्रवेश हुआ। जहां गुरु भगवंतों का समवाय (सामैया) विधि पूर्वक संपन्न किया गया। सकल संघ, श्रद्धालुओं, ट्रस्ट मंडल की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक पूजा-आराधना, संघ स्वामी वात्सल्य, श्रद्धालुओं का बहुमान, धार्मिक साधना, महाआरती, प्रवचन आदि श्रद्धा व उल्लास के साथ संपन्न हुए। देलवाड़ा विद्यालय के विद्यार्थियों को संघ के लाभार्थी परिवार की ओर से नोटबुक, पेन का वितरण किया। संघपति परिवार ने देलवाड़ा तीर्थ के समस्त कर्मचारियों का भी बहुमान किया।

अर्बुदांचल गिरिराज देलवाड़ा महातीर्थ की व्यवस्थापक संस्था सेठ कल्याणजी परमानंदजी पेढ़ी, देलवाड़ा सिरोही की ओर से संघ के स्वागत, व्यवस्था व धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गईं। इस अवसर पर अध्यक्ष पंकज गांधी, सचिव पारस राज धनेतिया, ट्रस्ट मंडल के अन्य सदस्यों की ओर से संघ का बहुमान किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / दो हजार से अधिक जैन श्रद्धालु पहुंचे देलवाड़ा मंदिर, किया बहुमान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार से मिला 8 किलो गांजा, पिस्तौल और जिंदा कारतूस, लेकिन नोटों की गड्डी देख पुलिस भी हुई हैरान, जानें मामला

Ganja, Ganja seized in Sirohi, illegal pistol, illegal pistol seized in Sirohi, Sirohi crime news, Rajasthan crime news, गांजा, सिरोही में गांजा जब्त, अवैध पिस्टल, सिरोही में अवैध पिस्टल जब्त, सिरोही क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
सिरोही

Sirohi News: बिना लेन-देन का सहयोग, अब लुप्त होने के कगार पर ‘हालमा प्रथा’

हालमा प्रथा
सिरोही

माउंट आबू में 1.85 करोड़ से मंदाकिनी कुंड, अधर देवी व चंपा गुफा का होगा विकास, विधायक ने किया शिलान्यास

सिरोही

बादल छाने से तापमान में उछाल, सर्दी के तेवर हुए नरम

माउंट आबू। शनिवार सवेरे आबू की वादियों में छाया कोहरा।
सिरोही

Earthquake: राजस्थान में यहां आए भूकंप के झटके, डरकर घर से बाहर निकले लोग

Earthquake
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.