माउंट आबू में 1.85 करोड़ से मंदाकिनी कुंड, अधर देवी व चंपा गुफा का होगा विकास, विधायक ने किया शिलान्यास

भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अक्षय चौहान ने कहा कि अध रदेवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय निर्माण, दूध बावडी का सौंदर्यकरण, हनुमान मंदिर का टीन शेड, सीढिय़ों के पास सुरक्षा दीवार, लाईट, सौंदर्यकरण होगा। अचलगढ़ स्थित मंदाकिनी कुंड की मरम्मत व सौंदर्यकरण के लिए हेरीटेज पोल, पार्किंग सुविधा, शौचालय निर्माण कार्य होगा। चंपा गुफा को बेहतर तरीके से विकसित किए जाने का भी कार्य किया जा रहा है। मंदिर पुजारी भरत रावल ने भी विचार व्यक्त किए।