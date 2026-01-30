Rajasthan Roadways Jobs: रोडवेज में सेवानिवृत कार्मिक अनुबंध पर बन सकेंगे परिचालक, जानिए भर्ती के लिए योग्यता

रोडवेज में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध पर परिचालक पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेशभर में 250 पदों पर भर्ती निकाली गई है। केवल परिचालक पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया है। आवेदन संबंधित डिपो में सीधे जमा कराए जा सकते हैं। सिरोही आगार में भी सेवानिवृत कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। अब तक चार आवेदन प्राप्त हुए हैं।