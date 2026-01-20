Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज को लेकर आई गुड न्यूज, यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा

इसके अलावा, निगम ने अपनी प्रीमियम सेवाओं में चुनिंदा रूट्स पर बस के अंदर खाना परोसने की सुविधा भी शुरू की है। यात्रियों के मनोरंजन के लिए बसों में एलईडी स्क्रीन लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इन सभी कदमों का मकसद यात्रियों को कम किराए में ज्यादा आराम और बेहतर अनुभव देना है। आरएसआरटीसी की चेयरपर्सन शुभ्रा सिंह ने कहा कि लंबे समय बाद राजस्थान के यात्रियों को किफायती किराए में विकल्प, आराम और बेहतर सेवाएं देखने को मिल रही हैं।