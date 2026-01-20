20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज को लेकर आई गुड न्यूज, यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा

राजस्थान रोडवेज ने एक साल में 1,500 नई बसें जोड़ीं, सुविधाएं बेहतर कीं और ग्रामीण सेवा से कमाई बढ़ाई, जिससे निगम अब मुनाफे की ओर बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

Jan 20, 2026

Rajasthan Roadways

राजस्थान रोडवेज फोटो-पत्रिका

जयपुर: लंबे समय से घाटे से जूझ रहा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) अब बदलाव की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीते एक साल में निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और संचालन में सख्त अनुशासन लागू करने जैसे कई अहम फैसले किए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इन कदमों से न सिर्फ आरएसआरटीसी की कार्यप्रणाली में सुधार आया है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन संस्था अब मुनाफे की दिशा में भी ठोस प्रगति करती दिख रही है।

1,500 नई बसें और यात्री सुविधाओं में आया सुधार

आरएसआरटीसी ने पिछले वर्ष 1,500 नई बसें अपने बेड़े में शामिल की हैं। इससे न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलने लगी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यभर के करीब 60 बस स्टैंडों का नवीनीकरण बजट फंड से किया जा रहा है। इन बस स्टैंडों पर साफ-सफाई, सुरक्षा और यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है।

इसके अलावा, निगम ने अपनी प्रीमियम सेवाओं में चुनिंदा रूट्स पर बस के अंदर खाना परोसने की सुविधा भी शुरू की है। यात्रियों के मनोरंजन के लिए बसों में एलईडी स्क्रीन लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इन सभी कदमों का मकसद यात्रियों को कम किराए में ज्यादा आराम और बेहतर अनुभव देना है। आरएसआरटीसी की चेयरपर्सन शुभ्रा सिंह ने कहा कि लंबे समय बाद राजस्थान के यात्रियों को किफायती किराए में विकल्प, आराम और बेहतर सेवाएं देखने को मिल रही हैं।

ग्रामीण सेवा योजना से बदली तस्वीर

आरएसआरटीसी की ‘ग्रामीण सेवा’ योजना को एक बड़ी पहल माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, पहले इस योजना पर सरकार को प्रति किलोमीटर 21 रुपये खर्च होने की उम्मीद थी, लेकिन बेहतर प्रबंधन और प्रोत्साहन आधारित मॉडल से यह योजना अब प्रति किलोमीटर 7 रुपये की कमाई कर रही है।

इस योजना के तहत निजी ऑपरेटरों की अनियमित सेवाओं पर निर्भर ग्रामीण इलाकों को अब एक भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन विकल्प मिला है। यह मॉडल धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है और आने वाले महीनों में इसे और विस्तार दिया जाएगा।

कमाई में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को समय पर मिल रहा वेतन

निगम ने आय में होने वाली लीकेज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि प्रति किलोमीटर कमाई कोविड से पहले के 30 रुपये से बढ़कर पिछले साल 43 रुपये तक पहुंच गई। सबसे अहम बात यह रही कि कई वर्षों बाद कर्मचारियों को लगातार हर महीने समय पर वेतन मिलने लगा। इससे कर्मचारियों में भरोसा बढ़ा और पहले जो ट्रेड यूनियनें खुलकर आलोचना कर रही थीं, उन्होंने भी सुधार को स्वीकार किया।

भविष्य की तैयारी के तहत आरएसआरटीसी अब इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इससे आने वाले समय में निगम का बेड़ा और आधुनिक होगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Bulldozer Action: करौली सट्टा किंग के घर पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, स्कूलों की छुट्टी, दुकानों को बंद कराया
करौली
Bulldozer action in Karauli, Satta King of Karauli, Aminuddin Khan, former Chairman Rashida Khatoon, Aminuddin Khan Bulldozer Action, Karauli News, Rajasthan News, बुलडोजर एक्शन इन करौली, करौली के सट्टा किंग, अमीनुद्दीन खान, पूर्व सभापति रशीदा खातून, अमीनुद्दीन खान बुलडोजर एक्शन, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज को लेकर आई गुड न्यूज, यात्रियों के लिए शुरू की यह खास सुविधा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त, सड़क से हटाए अतिक्रमण

जयपुर

जनवरी में 10 दवाएं फेल, कैल्शियम, बुखार, खांसी-दमा, दर्द व बीपी की ये दवाएं शामिल

21 substandard medicines supplied in government hospitals
जयपुर

आपकी बात: सेकंड होम कल्चर के बढ़ते चलन को लेकर आपके क्या विचार है?

ओपिनियन

Drinking Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से 35,00,000 लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, 1,256 गांव होंगे लाभान्वित

जयपुर

फूड कारोबारियों को राहत, आज लगेगा फूड लाइसेंस शिविर

Healthy Indian street food platter, Aloo tikki with dahi and sprouts, Chana chaat with lemon and herbs
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.