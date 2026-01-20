20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Bulldozer Action: करौली सट्टा किंग के घर पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, स्कूलों की छुट्टी, दुकानों को बंद कराया

Bulldozer action in Karauli: राजस्थान के करौली में सट्टा किंग और दंगे के मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद उसके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

Bulldozer action in Karauli, Satta King of Karauli, Aminuddin Khan, former Chairman Rashida Khatoon, Aminuddin Khan Bulldozer Action, Karauli News, Rajasthan News, बुलडोजर एक्शन इन करौली, करौली के सट्टा किंग, अमीनुद्दीन खान, पूर्व सभापति रशीदा खातून, अमीनुद्दीन खान बुलडोजर एक्शन, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज

कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

करौली। राजस्थान में करौली के सट्टा किंग एवं मोटरसाइकिल रैली पर हुए पथराव और दंगे के मुख्य आरोपी, पूर्व सभापति रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने भारी जाप्ते के साथ उसके अंबेडकर सर्किल क्षेत्र स्थित अवैध भवन और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया।

कई रास्तों को बंद किया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्रवाई से पहले नजदीकी स्कूल में छुट्टी करवाकर आसपास की दुकानों एवं भवनों को एहतियातन खाली कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए मेला गेट, शिकारगंज सहित आसपास के कई रास्तों को बंद किया गया। शहर के मुख्य चौराहों, तिराहों और बाजार क्षेत्रों में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

यह वीडियो भी देखें

कई थानों का पुलिस बल मौजूद

अधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद करौली ने जांच के दौरान भवन निर्माण में अनियमितताएं पाई थीं, जिसके बाद पट्टा और निर्माण स्वीकृति को विधिवत निरस्त कर दिया गया था। पट्टा रद्द होने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिडवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमना राम, उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा और पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम सहित कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Alwar Development: 28 करोड़ रुपए से बदलेगी अलवर की सूरत, 161 विकास कार्यों को हरी झंडी
अलवर
Development work, development work in Alwar, Alwar development work, District Mineral Foundation Trust, District Mineral Foundation Trust Alwar, Alwar News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन अलवर, अलवर विकास कार्य, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अलवर, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Bulldozer Action: करौली सट्टा किंग के घर पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, स्कूलों की छुट्टी, दुकानों को बंद कराया

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत

करौली

Karauli Crime: होटल के एक कमरे में 3 लड़कियों के साथ थे दो पुरुष, पुलिस के पहुंचते ही मच गया हड़कंप

Prostitution, Prostitution in Karauli, Prostitution in Rajasthan, Karauli Prostitution News, Karauli News, Rajasthan News, देह व्यापार, देह व्यापार इन करौली, देह व्यापार इन राजस्थान, करौली देह व्यापार न्यूज, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज
करौली

सरसों ने बनाई अलग पहचान,खेतों में पीली चुनरिया से खुशहाल होगा किसान

karauli news
करौली

राजस्थान में यहां पेड़ पर फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप

karauli news
करौली

राजस्थान: शिक्षा विभाग की बड़ी चूक, मौत के 2 माह बाद कर दिया व्याख्याता का तबादला; नाम देख रो पड़े परिजन

76 पुलिसकर्मियों का तबादला (Patrika - Photo)
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.