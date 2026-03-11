Rajasthan News : मदरसे के मुफ्ती ने की 10 साल की मासूम से अश्लील हरकत, VIDEO में कैद हुई ‘दरिंदगी’

राजस्थान के करौली जिले में एक मदरसे के भीतर 5वीं कक्षा तक की मासूम छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का घिनौना मामला उजागर हुआ है। आरोपी मुफ्ती सद्दाम हुसैन तेली पर आरोप है कि उसने पवित्र परिसर को अपनी अश्लीलता का अड्डा बना रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी लोकेश सोनवाल ने स्वयं कमान संभाली है। आरोपी के खिलाफ न केवल बयान, बल्कि पुख्ता वीडियो साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।