Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, आज आनी थी बहन की बारात, घर से उठी चचेरे भाई की अर्थी

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बाइक। फोटो- पत्रिका
बालघाट। थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक विक्रम मीणा की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब विक्रम अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए सामान खरीदने हिंडौन सिटी जा रहा था। 11 मार्च को मानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी पीलोड़ी गांव से बारात आनी थी। परिवार में हल्दी और भात सहित अन्य रस्में पूरी हो चुकी थीं।
विक्रम बाइक से सब्जी और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए हिंडौन सिटी जा रहा था। नांगलशेरपुर के पास हनुमान कुटी के नजदीक आगे चल रहे एक ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रही विक्रम की बाइक ट्रैक्टर-थ्रेसर से टकरा गई।
यह वीडियो भी देखें
टक्कर के बाद विक्रम सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि विक्रम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर बालघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बालघाट अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता गिरधारी लाल ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से ब्रेक लगाकर दुर्घटना करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विक्रम रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी था।
बड़ी खबरेंView All
करौली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग