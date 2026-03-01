Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, आज आनी थी बहन की बारात, घर से उठी चचेरे भाई की अर्थी

टक्कर के बाद विक्रम सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि विक्रम ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर बालघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बालघाट अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता गिरधारी लाल ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से ब्रेक लगाकर दुर्घटना करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विक्रम रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी था।