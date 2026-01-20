Alwar Development: 28 करोड़ रुपए से बदलेगी अलवर की सूरत, 161 विकास कार्यों को हरी झंडी

इसमें मुख्य रूप से 9 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण एवं मरम्मत के 74 कार्य, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 37 ई-लाइब्रेरी निर्माण कार्य, राजगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के पेयजल आपूर्ति कार्य, 4 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 19 सड़क निर्माण कार्य, 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कार्य तथा 7 करोड़ 58 लाख रुपए के 27 अन्य कार्य शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की है। खनिज अभियंता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अप्रधान खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की अंशदान राशि 28 करोड़ 80 लाख रुपए से खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकास कार्य कराए जाएंगे।