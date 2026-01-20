20 जनवरी 2026,

मंगलवार

अलवर

Alwar Development: 28 करोड़ रुपए से बदलेगी अलवर की सूरत, 161 विकास कार्यों को हरी झंडी

अलवर जिले में डीएमएफटी फंड से खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए के 161 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 20, 2026

अलवर। राजस्थान में अलवर के जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) की प्रशासनिक परिषद द्वारा अनुमोदित जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के लाभ के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए के 161 विकास कार्यों के प्रस्तावों को राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी की है।

जिला कलक्टर ने दी जानकारी

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को अलवर जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) की प्रशासनिक परिषद द्वारा खनन प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के लाभ के लिए विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार ने कुल 28 करोड़ 80 लाख रुपए के 161 प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की है।

ये कार्य होंगे

इसमें मुख्य रूप से 9 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण एवं मरम्मत के 74 कार्य, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 37 ई-लाइब्रेरी निर्माण कार्य, राजगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के पेयजल आपूर्ति कार्य, 4 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 19 सड़क निर्माण कार्य, 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित कार्य तथा 7 करोड़ 58 लाख रुपए के 27 अन्य कार्य शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की है। खनिज अभियंता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अप्रधान खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की अंशदान राशि 28 करोड़ 80 लाख रुपए से खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकास कार्य कराए जाएंगे।

