Good News: जोधपुर में बन रहा 79 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से जनता को मिलेगी बड़ी राहत

स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को यहां ट्रैफिक पॉइंट पार करने में 8 से 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। शाम के समय यह जाम और भी लंबा हो जाता है। नहर चौराहा पहले से ही शहर का प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट है, जहां से एम्स, बनाड़ रोड, नागौर रोड और शहर के अन्य हिस्सों की ओर आवाजाही होती है। ऐसे में सड़क संकरी होने से वाहनों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।