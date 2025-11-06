राजस्थान में यहां 22KM के दायरे में बनेंगे 3 बड़े फ्लाईओवर, 95 करोड़ रुपए होंगे खर्च; लाखों लोगों को होगा फायदा

New Flyovers in Jaipur: जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलने वाली है। आमेर से चंदवाजी के बीच 22 किलोमीटर के दायरे में तीन बड़े फ्लाईओवर बनेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग (राजमार्ग) ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और निर्माण प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विभाग ने संबंधित स्थानों पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।