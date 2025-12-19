19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की याचिका खारिज

राजस्थान में शहरी निकाय-पंचायत चुनाव 15 अप्रेल से आगे नहीं टलेंगे, तब तक प्रशासक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 19, 2025

Rajasthan Panchayat Nikay Chunav

राजस्थान में नहीं टलेंगे पंचायत-निकाय चुनाव (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में कार्यकाल पूरा कर चुकी शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रेल से आगे नहीं टलेंगे। इन संस्थाओं में नियुक्त प्रशासक भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही चुनाव प्रक्रिया के लिए 15 अप्रेल तक की समय-सीमा तय कर चुका है और राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि चुनाव उसी अवधि में करा लिए जाएंगे। ऐसे में इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

परिसीमन चुनाव टालने का आधार नहीं

मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने एसएलपी दाखिल कर हाईकोर्ट के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को शहरी निकाय चुनाव 15 अप्रेल 2026 तक कराने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने दलील दी कि चुनाव में देरी से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है और परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

समयसीमा में पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया

वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नगर निगम वार्डों के परिसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस समय न्यायालय का दखल होता है तो परिसीमन प्रक्रिया प्रभावित होगी और इससे प्रदेश में प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रशासक पद से नहीं हटेंगे

सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि शहरी निकाय और पंचायत चुनाव निर्धारित समय यानी 15 अप्रेल तक ही कराए जाएंगे और तब तक प्रशासक पद पर बने रहेंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में देरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई आज
जयपुर
Supreme-Court-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 09:04 pm

Published on:

19 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पंचायत-निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की याचिका खारिज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: फायरमैन भर्ती परीक्षा में घोटाला…फर्जी दस्तावेज से सहायक अग्निशमन अफसर बनी महिला गिरफ्तार

जयपुर

65 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, 6 ट्रक सामान जब्त

जयपुर

2.5 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के साथ छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए हो सकता है घातक, क्या बोले विशेषज्ञ?

aravali parwat
Patrika Special News

ग्रामीण भारत के विकास के लिए हों बहुआयामी प्रयास

ओपिनियन

नगर निगम का प्लान शुरू…जयपुर में 10 दिन, 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान

jaipur-nagar-nigam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.