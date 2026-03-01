5 मार्च 2026,

गुरुवार

जोधपुर

Gold-Silver Price: सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट… एक झटके में टूट गई कीमतें, जानें नए रेट्स

Gold Silver Price: सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही। सोना में प्रति दस ग्राम 4500 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 12000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 05, 2026

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 250-300 रुपए तेजी दर्ज की गई। सामान्य ग्राहकी के चलते ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही। सोना में प्रति दस ग्राम 4500 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 12000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,64,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,63,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,63,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 7.00 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 10100-10125, ग्वार डिलीवरी 5300-5500, ग्वार लोकल 5000-5200, मूंग 5000-7500, मोठ 5000-5500, चना 4850-4900, सरसों 7700-8200, रायड़ा 5600-5800, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 4500-4700, मतीराबीज 15000-15500, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2375-2400 व मक्की 1800-2000 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 6600-7200, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10000-11800, काबली चना 7500-11000, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-13000, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6700-7700, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 7000 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 12000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 19000-20500 व गोटा 33000-35000 रुपए प्रति क्विंटल


चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4100-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 625, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 598, पालीवाल 560, शुभम 585, नमन 610, क्षीर 628, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।


तेल : नेचुरल 2560, पोस्टलाइन 2450, सोना 2480, सिटीजन मूंगफली 2650, डायमंड 2800, फॉर्चून 2380, महाकोश 2330, श्रीजी 2270, विभोर 2250, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2550, इंजन मूंगफली फिल्टर 2950, वीर बालक सरसों 2680, सोया लोकल 2230, फोरविन सोयाबीन तेल 2290, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2130 व कॉटन सीड ऑयल 2260-2320 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 18000-22100, ईसबगोल 10000-13000, सौंफ 7100-8180, धनिया 8500-9300, मैथी 4800-5105, पीली सरसों 7100-7665, रायड़ा 5500-5725, मूंग 5500-6805, मोठ 3500-3855 व ग्वार 4800-5040 रुपए प्रति क्विंटल।

