Gold-Silver Price: सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट… एक झटके में टूट गई कीमतें, जानें नए रेट्स



तेल : नेचुरल 2560, पोस्टलाइन 2450, सोना 2480, सिटीजन मूंगफली 2650, डायमंड 2800, फॉर्चून 2380, महाकोश 2330, श्रीजी 2270, विभोर 2250, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2550, इंजन मूंगफली फिल्टर 2950, वीर बालक सरसों 2680, सोया लोकल 2230, फोरविन सोयाबीन तेल 2290, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2375 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2375, पॉम ऑयल 2130 व कॉटन सीड ऑयल 2260-2320 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 18000-22100, ईसबगोल 10000-13000, सौंफ 7100-8180, धनिया 8500-9300, मैथी 4800-5105, पीली सरसों 7100-7665, रायड़ा 5500-5725, मूंग 5500-6805, मोठ 3500-3855 व ग्वार 4800-5040 रुपए प्रति क्विंटल।