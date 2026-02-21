Mustard Rate Hike : पीली सरसों से पट गई खैरथल मंडी, मिल रहा ₹6400 प्रति क्विंटल का भाव, किसान खुशी से झूमे

कृषि उपज मंडी खैरथल में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1000 से 1200 कट्टों की आवक हो रही है, जबकि आगामी एक सप्ताह में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ने की संभावना है। मंडी में गुणवत्ता और नमी के आधार पर सरसों के भाव 5400 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार सामान्यतः सूखे माल में 7 प्रतिशत तक नमी रहती है, लेकिन हालिया बारिश के कारण 8 से 25 प्रतिशत तक नमी वाला माल भी पहुंच रहा है। इसके बावजूद बाजार में दाम संतोषजनक बने हुए हैं।