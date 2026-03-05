CM भजनलाल शर्मा काठूवास पहुंचे, टीकाराम जूली की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की

मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हुए। लगभग 45 मिनट की उड़ान के बाद वे दोपहर करीब 3:30 बजे काठूवास टोल के पास बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास पर पहुंचे।